We've seen Google use AI for local panel descriptions, menus and more. But now Google is also using AI to generate a list of services a local business offers.
The AI-generated service list for Google local business panels was spotted by Joy Hawkins who wrote on X, "Google is now showing AI-generated services on knowledge panels for small businesses. The description is also AI-generated."
Here is her screenshot:
She also posted a video of it in action:
Google is now showing AI-generated services on knowledge panels for small businesses. The description is also AI-generated. pic.twitter.com/qRP36AyRgV— Joy Hawkins (@JoyanneHawkins) February 20, 2026
More AI everywhere...
