We've seen Google use AI for local panel descriptions, menus and more. But now Google is also using AI to generate a list of services a local business offers.

The AI-generated service list for Google local business panels was spotted by Joy Hawkins who wrote on X, "Google is now showing AI-generated services on knowledge panels for small businesses. The description is also AI-generated."

Here is her screenshot:

Google Business Profiles Ai Generated Services

She also posted a video of it in action:

More AI everywhere...

Forum discussion at X.

 

